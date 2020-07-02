Необычный окрас сделал щенка настоящей звездой соцсетей – фото

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка уникального песика по кличке Му из США однажды решила поделиться фотографиями своего питомца в сети и произвела настоящий фурор.

Пользователи оказались в восторге. Многие сначала подумали, что перед ними далматинец, однако, присмотревшись, поняли, что собака – обычная такса. Дело в том, что у малыша Му нарушена пигментация тела, из-за чего он от головы до хвоста покрыт черными пятнашками, как у коровы, но голова у песика вполне обычного окраса таксы.

Девушка отмечает, что щенок выглядит так, будто его голову прикрепили не к тому телу. Впрочем, пользователи сети оказались в полном восторге от необычного щенка. Хозяйка делится фотографиями питомца в Instagram, а юзеры только и рады оставлять хвалебные комментарии и тысячи лайков. Природа постаралась, сделав необычного щенка настоящей звездой соцсетей. -0-