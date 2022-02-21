Необычный питомец жительницы Японии очаровал сеть - его прыжки шикарны! (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Японии разместил видео с участием своего необычного питомца, который привлек внимание юзеров. Кадры опубликовали в TikTok.

Питомцем девушки оказался галаго. Это род приматов семейства галаговых, который чаще всего встречается в Африке. Один из таких малышей поселился в жилище японки и покорил всех окружающих, в том числе пользователей сети.

На кадрах видно, как хозяйка почесывает зверька, а после оставляет руку. Конечно, питомец не может оставить это без внимания и совершает шикарный прыжок. Так повторяется несколько раз. Этого хватило для того, чтобы очаровать сеть, а ролику принести популярность, ведь его посмотрели огромное число раз.-0-

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