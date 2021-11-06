Необычный сюрприз на автомобильной парковке заставил сердца людей биться чаще (Видео)

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США решила на YouTube поделиться интересными кадрами, которые ей удалось сделать во время парковки.

Женщина на своем автомобили заняла место, а после заметила одну странность в машине неподалеку. Необычный сюрприз в салоне машины заставит сердце любого биться чаще, ведь внутри транспорта спокойно "сидел" декоративный скелет.

Этот необычный факт впечатлил девушку, а также юзеров сети, которые отметили, что точно бы перепугались, увидев подобную картину вечером на парковке. Впрочем, кадры впечатлили многих, ведь быстро собрали огромное число просмотров. -0-