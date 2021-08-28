Необычный список продуктов для взрослого мужчины удивил юзеров (Видео)

Скриншот из видео
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка по имени Мелинда поделилась в TikTok любопытным роликом, который вызвал разные эмоции у пользователей сети.
Девушка решила отправить своего мужчину в магазин за продуктами, а к созданию списка покупок подошла со всей ответственностью. Для этого женщина взяла лист бумаги и принялась составлять перечень всего необходимого. Помимо названия, она решила добавить в список необходимое количество, цену и специальный код, с помощью которого можно было узнать его точное расположение в супермаркете. Она также приклеила к листку бумаги изображения товаров.
Также супруга нарисовала для своего мужа карту магазина, чтобы он точно не потерялся. Необычный список продуктов для взрослого мужчины удивил и озадачил юзеров. Одни посчитали это перебором, а другие очень забавным. Некоторые и вовсе оказались в легком шоке: "Твоему мужу 11 лет?" впрочем, позже блогерша объяснила, что весь ролик был записан ради шутки, а вот другие пользователи отметили, что такой список продуктов можно использовать для того, что приучить детей самостоятельно ходить в магазин. -0-
Девушка решила отправить своего мужчину в магазин за продуктами, а к созданию списка покупок подошла со всей ответственностью. Для этого женщина взяла лист бумаги и принялась составлять перечень всего необходимого. Помимо названия, она решила добавить в список необходимое количество, цену и специальный код, с помощью которого можно было узнать его точное расположение в супермаркете. Она также приклеила к листку бумаги изображения товаров.
Также супруга нарисовала для своего мужа карту магазина, чтобы он точно не потерялся. Необычный список продуктов для взрослого мужчины удивил и озадачил юзеров. Одни посчитали это перебором, а другие очень забавным. Некоторые и вовсе оказались в легком шоке: "Твоему мужу 11 лет?" впрочем, позже блогерша объяснила, что весь ролик был записан ради шутки, а вот другие пользователи отметили, что такой список продуктов можно использовать для того, что приучить детей самостоятельно ходить в магазин. -0-