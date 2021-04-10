Необычный способ прекратить разговор по телефону признали гениальным

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачастую люди не очень хотят общаться с людьми, которые им неприятны, однако из-за чувства вины или воспитания они не могут прервать разговор по телефону. Блогерша Воу Вики показала простой способ, который поможет в этом. Внимание на историю обратило издание The Independent.

Девушка пришла в гости на шоу и рассказала, что периодически сталкивается с назойливыми собеседниками. Ей не хватало смелости бросить трубку, поэтому она придумала гениальный лайфхак. В разгар интервью ей позвонили и блогерша приняла вызов. Она мило спросила о делах звонящего, а затем на полуслове включила на телефоне авиарежим.

В итоге получилось, что абонент не получит уведомления, что собеседник бросил трубку. Напротив, он посчитает, что это проблемы со связью. Ведущие шоу и пользователи сети признали способ прекратить разговор гениальным и отметили, что сами иногда будут им пользоваться. -0-