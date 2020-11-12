Необычный способ приготовления стейка озадачил юзеров сети (Видео)

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка в социальной сети TikTok опубликовала ролик, на котором продемонстрировала интересный способ приготовления мяса. Кадры собрали более 1,5 млн просмотров.

Блогерша решила не мудрить и использовала для прожарки стейка обычный тостер. В кадре она помещает два куска в отверстия, где обычно поджаривают хлеб, и ждет. Через несколько минут она достает еду и поливает соусом, а после пробует на вкус необычно приготовленный стейк.

Многих юзеров такое действие озадачило, а другие отметили, что хоть мясо и выглядит поджаренным, оно все еще может быть опасно для употребления. Впрочем, это не помешало ролику набрать большую популярность. -0-