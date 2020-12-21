Неожиданная находка, обнаруженная во время ремонта, рассорила огромное семейство

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit 26-летний парень поделился своей историей ссоры с семьей из-за ремонта.

Молодой человек является обладателем дома 1920-го года постройки. Он заблаговременно выкупил у своих сестер, братьев и кузенов все доли в наследстве на здание и решил его отремонтировать. Парень начал стройку и в ходе работ сделал неожиданную находку, которая и стала камнем преткновения с его матерью и остальной семьей.

Молодой человек разобрал пол в одной из спален и обнаружил там клад. Супруги нашли банку с кучей монет и деньгами, а также шкатулку с разнообразными драгоценными украшениями.

Разумеется, об этом узнала мама молодого человека, которая предложила продать клад. Парень, в свою очередь, не хотел этого делать. Он отдал монеты и деньги семье, а вот карманные часы, золотые запонки, рубиновые серьги, сапфировый и бриллиантовый браслеты и жемчужное ожерелье решил оставить. Мужчина намерен передать их своим детям, чтобы они продолжили хранить семейные реликвии.

В итоге возникла ссора, а мнения пользователей Reddit разделились. Одни посчитали, что молодой человек прав, а другие, напротив, предлагают парню продать украшения и разделить вырученные средства с родственниками. Как бы поступили вы? -0-