Неожиданный поступок жениха озадачил и повеселил сеть (Видео)

Скриншот из видео
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok решила поделиться интересным видео со своей свадьбы, которая состоялась год назад.
В кадре запечатлено торжество, где жених и невеста сидят за столом. Все бы ничего, однако одна деталь в ролике озадачила и повеселила юзеров. Парень сидел во время своей свадьбы и смотрел трансляцию матча по регби со смартфона. "Я все еще не могу поверить, что мой жених сделал это прямо во время нашей свадьбы", - пожаловалась девушка.
С другой стороны, неожиданный поступок жениха привлек внимание пользователей. Неудивительно, что кадры уже посмотрели более шести миллионов раз.-0-
В кадре запечатлено торжество, где жених и невеста сидят за столом. Все бы ничего, однако одна деталь в ролике озадачила и повеселила юзеров. Парень сидел во время своей свадьбы и смотрел трансляцию матча по регби со смартфона. "Я все еще не могу поверить, что мой жених сделал это прямо во время нашей свадьбы", - пожаловалась девушка.
С другой стороны, неожиданный поступок жениха привлек внимание пользователей. Неудивительно, что кадры уже посмотрели более шести миллионов раз.-0-