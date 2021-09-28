Неподдельные эмоции: малыш очень боялся выходить на прозрачный мост (Видео)

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США загрузила на YouTube любопытные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Девушка со своим маленьким ребенком отправилась на прогулку по парку в штате Теннесси. В какой-то момент мама с сыном по имени Форест добрались до прозрачного моста, который располагается на высоте в несколько сотен метров.

Папа спокойно прошел вперед, а мама снимала неподдельные эмоции своего малыша. Тот очень боялся выходить на стеклянный мост, однако переборол себя и, благодаря поведению, стал звездой сети. Неудивительно, что кадры с ребенком посмотрели огромное число раз. -0-