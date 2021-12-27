Неподдельные эмоции: реакция мальчика на подаренного щенка покорила YouTube (Видео)

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько недель назад мужчина из США сделал уникальные кадры, которые с радостью разместил на YouTube.

Американец рассказал, что у его сына с самого детства был питомец по кличке Тай. Малыш и пес сразу же стали лучшими друзьями, однако спустя время жизнь пушистика подошла к концу. Это был сильный удар для ребенка, и он долго не мог смириться с потерей.

Спустя несколько лет родители решили подарить сыну нового щенка и записали на видео первую встречу двух будущих друзей. Неподдельные эмоции ребенка покорили сердца многих юзеров YouTube. Неудивительно, что кадры за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-