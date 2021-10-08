Неподражаемая Меган Фокс порадовала поклонников привлекательными фото

Меган Фокс. Фото из социальных сетей
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Меган Фокс представила в Instagram новый пост, который впечатлил многочисленных фолловеров.
Актриса решила поделиться с фанатами результатом недавней фотосессии, где она предстала в минимальном наряде. Для этого Меган Фокс примерила черный обтягивающий топ и белье такого же цвета. Не упустила шанса звезда похвастаться своей потрясающей фигурой, что не осталось без внимания поклонников.
Новые кадры неподражаемой Меган Фокс порадовали юзеров Instagram, которые поспешили оставить под постом огромное число хвалебных комментариев и сотни тысяч лайков. -0-