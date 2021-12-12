Непревзойденная реакция щенка на возвращение хозяйки очаровала YouTube (Видео)

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паре из США удалось запечатлеть на видео очень трогательный и милый момент, который покорил сердца пользователей YouTube.

Мужчина вместе со щенком находились дома и ждали возвращения хозяйки. Девушки не было дома два дня и за это время все изрядно соскучились, однако песик, судя по кадрам, больше всех. Жительница США заходит в дом и здоровается с песиком, а дальше происходит то, что очаровало юзеров YouTube.

Щенок очень соскучился по своей хозяйке и бросился к ней. Питомец начала издавать забавные звуки и пытаться всячески лизнуть любимого человека. Непревзойденная реакция животного на возвращение хозяйки восхитила сеть, о чем говорят огромное число лайков и просмотров. -0-