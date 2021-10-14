Неразборчивый попугай от души повеселил юзеров сети (Видео)

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад парень из США записал на видео забавный момент со своим попугаем, который очаровал сеть. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина положил между птицей две схожие коробки и предложил питомцу выбрать понравившуюся. Неразборчивый попугай сначала кинул взгляд на одну, а после на другую коробку, но так и не смог выбрать конкретную.

Вместо этого крылатый принялся метаться между коробками, что выглядело очень забавно. Неудивительно, что ролик от души повеселил юзеров сети, ведь те посмотрели кадры огромное число раз. -0-