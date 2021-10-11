Несколько фото из парка развлечений, сделанные в самый подходящий момент - третий снимок шикарен!

Фото Bored Panda
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек всегда рад развлечься и получить положительные эмоции. С этим готовы помочь парки аттракционов, однако люди зачастую недооценивают горки.
Самые безобидные развлечения могут вызвать шквал эмоций, а все начинается с простой фразы: "Пойдем в парк развлечений, будет весело!" Только увидев снимки приходит осознание, что на аттракционе может быть не до веселья, однако фото получаются просто уморительными. Именно такую подборку составило издание Bored Panda.
Взгляните сами на кадры с посетителями горок в парках развлечений, которые были сделаны в самый подходящий момент. Это шикарно! -0-
Фото Bored Panda