Несколько фотографий, которые показывают, что коты и собаки не всегда враждуют - третий снимок очень милый!

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противоположности притягиваются - так гласит народная мудрость. Это выражение можно отнести к людям или, скажем, физике, однако есть еще одна дружба, которая подтверждает это правило.

Люди считают, что кошки и собаки обязаны враждовать и ненавидеть друг друга, однако времена поменялись и в доме одного хозяина спокойно могут уживаться сразу два вида. Эти несколько фотографий, которые юзеры опубликовали на Reddit, доказывают, что питомцы не всегда враждуют.

Зачастую, котик и песик могут стать лучшими друзьями, а их совместные снимки способны умилить и заставить улыбаться даже самого угрюмого человека. Получается двойная пушистая красота, на которую без восторга смотреть невозможно!-0-

Фото Reddit

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