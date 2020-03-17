Несколько маленьких деталей в образе Юлии Высоцкой изменили ее до неузнаваемости

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Юлия Высоцкая разместила в Instagram новый пост и вызвала волну обсуждения.

Знаменитость поделилась свежим фото, на котором она позирует в необычных очках и черной шапочке. Эти два небольших аксессуара изменили образ Высоцкой до неузнаваемости, что поспешили высказать поклонники актрисы.

Под фото они оставили огромное число восторженных комментариев, а также по достоинству оценили образ кумира. "Юля, какая же вы естественная", "Фотографа и очкам,зачет! А вам,как всегда восхищении и изумление", "Шикарная женщина", - написало фолловеры Высоцкой. -0-