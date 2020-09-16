Несуразный размер купальника невесты Роналду вызвал массу споров в сети

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду представила в Instagram новый снимок, который озадачил юзеров.

Девушка опубликовала кадр своего рабочего процесса, где она запечатлена в тигровом желтом купальнике. "Рабочий процесс", - подписал пост Джорджина Родригес. Многие фолловеры оказались в восторге от эффектного кадра, однако большинство юзеров посчитали наряд женщины несуразным.

Пользователи принялись спорить, уместен ли такой размер купальника при внушительных формах невесты Криштиану Роналду. Фанаты написали: "Кажется, стилистам стоило найти бюстгальтер побольше", "Роналду явно будет недоволен таким размером купальника", "У тебя же сейчас купальник порвется". Впрочем, это не помешало посту за непродолжительное время собрать несколько миллионов лайков. -0-