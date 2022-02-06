"Нет хлеба на завтрак - приготовь его сам!": в сети появился ролик с очень сообразительной обезьянкой (Видео)

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь YouTube опубликовал на своем канале забавное видео, которое привлекло внимание большого количества пользователей.

В ролике видно, как обезьянка по кличке Биби решила приготовить себе завтрак. Для этого она насыпала в миску муку, добавила воды и замесила тесто. Затем, раскатав, приготовила лепешки и отправила их в микроволновку. В итоге у Биби получилось вкусное блюдо.

Ролик с очаровательной обезьянкой оценили подписчики канала. Видео набрало более 500 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев: "Сообщите, где можно купить пиццу, лепешки, кексики от Бибишки!", "Бибишка спец по замесу теста! Если из круглых заготовок надо испечь прямоугольный кекс - спросите Бибишку, она Вас научит!", "Бибишка, умница, модница, красавица. Проснулась, зубки почистила и бегом завтрак себе готовить. Чудо ребенок", "Биби умника. Пирожки вкусные, наверно, получились", "Нет хлеба на завтрак - приготовь его сам! Какая милая обезьянка!"-0-

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