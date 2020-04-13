Нет слов - Любовь Успенская "омолодилась" до неузнаваемости

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Любовь Успенская выложила в Инстаграм новый снимок, отметив что "может дать фору 20-летним".

"Я не знала, что такая красивая", - подписала фотографию артистка, чем вызвала шквал комментариев в сети.

Фолловеры оценили образ Успенской и забросали певицу комплиментами. Менее чем за двенадцать часов пост набрал более 29 тысяч лайков.

"Неприлично красивая", "Нет слов описать восторг, научите так выглядеть", "Сногсшибательно!!! Не оторвать глаз! Волшебство!!!", "Образ шикарный", "Нет слов" - написали поклонники.

Однако многие подписчики уличили артистку в чрезмерном фотошопе, отметив, что Успенская слишком искусственная: "Столько пластики...", "Высокая самооценка", "Искусственная вся, фотошоп зашкаливает".