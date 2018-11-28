Netflix хочет создать анимационный сериал по мотивам произведений Роальда Даля

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Netflix планирует снять анимационный сериал по мотивам произведений британского писателя Роальда Даля, получившего известность благодаря книгам для детей с долей черного юмора. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
Сериал будет создаваться в сотрудничестве с The Roald Dahl Story Company.
Как информирует пресс-релиз, в сериале будут персонажи произведений Даля "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда", "БДВ, или Большой и добрый великан" и ряда других, однако сценарии Netflix будет создавать самостоятельно.
Для создания сериала компания планирует пригласить лучших сценаристов и создателей визуальных эффектов. Съемки планируется начать в следующем году. Анимационный сериал предназначен для зрителей всех возрастов и для семейного просмотра. Компания также пообещала сохранить дух произведений Даля.
Netflix - компания, которая предлагает для просмотра сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 производит собственные сериалы.-0-
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