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11 июня 2021, 12:42

Netflix начал вести переговоры о сотрудничестве с "Союзмультфильмом"

Фото киностудии "Союзмультфильм"
Фото киностудии "Союзмультфильм"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix начала первую стадию переговоров с "Союзмультфильмом". Об этом сообщает ТАСС.

Netflix намерен у отечественной студии купить уже созданные картины, а также заняться совместным продюсированием будущих полнометражных фильмов. "Союзмультфильм" намерен с 2023 года выпускать по две полнометражные ленты ежегодно, а также отечественная анимационная студия уже вышла на международный рынок.

Переговоры между Netflix и "Союзмультфильмом" продолжаются, а ранее стало известно, что в 2021 году начнется работа над полнометражным 3D-кино о Чебурашке. -0-

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