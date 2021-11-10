Netflix начала съемки нового сериала в России

Штаб-квартира Netflix. Фото ЕРА
Стриминговый сервис заявил, что начинает съемки нового многосерийного проекта в России. Об этом сообщает ТАСС.
Это будет уже вторая картина Netflix, созданная в России. Новый сериал снимут в жанре психологической драмы, а главную роль в нем сыграет Александр Петров. Кроме этого, режиссером проекта выступит постановщик шоу "Чики" Эдуард Оганесян, а в списке продюсеров значится Федор Бондарчук.
Точного названия для будущего сериала пока нет, однако известно, что сюжет будет разворачиваться вокруг знаменитости, чья жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Ранее стало известно, что Netflix уж приступил к работе над первым оригинальным российским сериалом.
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