Netflix назвал актеров на главные роли в первом российском сериале для сервиса

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix назвал каст актеров, которые сыграют главные роли в грядущем российском сериале для платформы. Об этом пишет ТАСС.

Специально для сервиса будет снят сериал по мотивам произведения Льва Толстого "Анна Каренина", однако действие перенесется в современный Санкт-Петербург. Проект получил название "Анна К.", а главные роли в картине исполнят Федор Бондарчук (сыграет Алексея Каренина), артисты Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев), Татьяна Догилева (Агафья Михайловна) и Дарья Верещагина (Кити Щербацкая).

Сохранил Netflix и интригу в отношении своего первого российского сериала. В частности, актер, который сыграет персонажа Алексея Вронского, остается неназванным. Кроме этого, пока неизвестна точная дата премьеры. Еще больше интересных новостей из мира кино ищите на сайте tv.belta.by. -0-