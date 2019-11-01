Netflix поделился новым трейлером сериала "Ведьмак"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем канале в YouTube расширенный трейлер будущего проекта "Ведьмак".

Грядущей экранизации романа Анджея Сапковского пророчат успех нашумевшей "Игры Престолов", но узнать это можно будет лишь 20 декабря. Пока фанаты потирают руки и спорят в сети над образом "Ведьмака" от Генри Кавилла, сыгравшего недавно Супермена.

Менее чем за сутки ролик посмотрели более четырех миллионов раз. В будущем проекте княжну Цириллу сыграет Фрейя Аллан, друида Мышевура - Адам Леви, роль королевы Цинтры Калантэ досталась Джоди Мэй, а Йеннифер из Венгерберга исполнит британско-индийская актриса Аня Чалотра. -0-