Netflix показал последний трейлер "Ведьмака"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис разместил в официальном канале на YouTube финальный трейлер грядущего сериала "Ведьмак".

В ролик попали несколько кадров масштабных сражений, а также множество других эпичных сцен по мотивам книги Анджея Сапковского. Монстров в финальном трейлере нет, однако можно заметить бегство Цириллы и совместное сражение Геральта и Йеннифэра рядом.

Премьера запланирована на 20 декабря текущего года. По информации Netflix, в первом сезоне ожидается восемь эпизодов. -0-