Netflix представил список своих премьер в 2022 году

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный стриминговый сервис Netflix показал небольшой анонс своих премьер, которые состояться в нынешнем году. Об этом сообщает Deadline.

Стриминг намерен в 2022 году радовать зрителя новыми премьерами каждую неделю, а актерский состав проектов впечатляет. Пользователей сервиса ждет боевик Энтони и Джо Руссо "Серый человек", кинолента Шона Леви "Имя наше - Адам", анимационный фильм Гильермо дель Торо "Пиноккио", сиквел фильма "Достать ножи" Райана Джонсона и картина Дева Пателя "Человек-обезьяна".

Помимо всего прочего, Netflix рассказал о комедийной премьере с Джоном Хиллом и Эдди Мерфи ("You People"), а также зрителю стоит ждать выхода картины с Кевином Хартом и Марком Уолбергом ("Me Time"). Кроме этого, ожидается премьера мультфильма "The Sea Beast, Slumberland" с Джейсоном Момоа и два релиза с Адамом Сэндлером ("Hustle", "Spaceman"). Еще больше интересного из мира кино можно найти на страницах TV.Belta.by.-0-

