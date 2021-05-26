Netflix приступил к съемкам оригинального российского сериала

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix объявил о начале работы над первым оригинальным российским сериалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Грядущим оригинальным проектом из России станет сериал под названием "Анна К". Картина будет снята по мотивам романа льва толстого "Анна Каренина", а действие развернется в современности. К слову, главную роль исполнит актриса Светлана Ходченкова.

Новый оригинальный сериал будет снят именно для Netflix. Ранее стриминговый сервис только покупал русские работы. Первым таким многосерийным фильмом стал "Лучше, чем люди" от студии Yellow, Black and White. -0-