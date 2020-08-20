Netflix тестирует новую функцию для неопределившихся

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix проводит тестирование новой функции, которая поможет тем зрителям, которые никак не могут выбрать фильм. Об этом сообщает портал Deadline.

В частности, на Netflix появится кнопка Shuffle Play. Сервис, после нажатия, включит пользователю случайный фильм, который будет выбран алгоритмом на основе предыдущих просмотров юзера.

На данный момент Netflix проводит тестирование в закрытом режиме, однако, если пользователи высоко оценят работу новой функции, то кнопка Shuffle Play станет доступна для всех пользователей стримингового сервиса. -0-