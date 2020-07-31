Netflix выпустит аниме по игре Splinter Cell

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный стриминговый сервис Netflix готовит новый аниме сериал по мотивам игры Splinter Cell, об этом сообщает Variety.

Будущий сериал будет состоять из 16 серий, которые разделят на два сезона. Сценарий к будущему шоу от Netflix напишет Дерек Колстад, который уже работал над картиной "Джон Уик". Помимо всего прочего, он же станет исполнительным продюсером.

Проект по мотивам игры Splinter Cell пока находится на начальной стадии, поэтому даже приблизительная дата премьеры неизвестна. -0-