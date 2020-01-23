Netflix выпустит аниме по "Ведьмаку"

Кадр из сериала
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix намерен в скором будущем выпустить анимационный фильм по вселенной "Ведьмака", об этом сообщает портал The Verge.
В частности, будущий мультфильм получит название "Ведьмак: Кошмар волка". Его производством займется шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрик и сценарист третьей серии Бо ДеМайо.
За создание аниме по "Ведьмаку" будет отвечать Studio Mir, которая уже представила миру "Легенду о Корре" и сериал Netflix "Вольтрон: Легендарный защитник". К слову, сериал "Ведьмак" в первые четыре недели после премьеры посмотрели более 76 миллионов пользователей Netflix, а шоу стало самым просматриваемым проектом стримингового сервиса. -0-