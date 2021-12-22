Netflix запускает в производство еще один российский сериал

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стриминговый сервис Netflix объявил о своем намерении снять новый проект в России. Об этом сообщает ТАСС.
Будущий сериал под названием "Ничего особенного" будет снят исключительно для Netflix. Главные роли в проекте исполнят Юра Борисов и Дарья Мельникова. В съемках также примут участие актеры с особенностями развития. Режиссером проекта выступит Илья Маланин.
Сериал расскажет о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Общение с ними поможет герою по-новому взглянуть на жизнь и решить семейные проблемы. Премьера состоится на Netflix, однако точная ее дата пока неизвестна. Еще больше интересного из мира кино ищите здесь.-0-