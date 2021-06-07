Неудачный наряд Екатерины Стриженовой стал предметом обсуждения в сети

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Екатерина Стриженова поделилась в Instagram новым роликом и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Артистка представила небольшой ролик-бумеранг, где она крутится в зеленом наряде с черными вертикальными полосками. Кадры получились интересными и привлекательными, однако они стали предметом обсуждения в сети. Многие фолловеры Екатерины Стриженовой отметили, что ее платье больше похоже "на советскую штору", а также подчеркнули, что звезде с ее стройной фигурой не стоит примерять "какой-то мешок".

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал артистку и восхитился лучезарной улыбкой Екатерины Стриженовой. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч просмотров. -0-