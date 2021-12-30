Неудачный сюрприз родственников привел к крупной ссоре

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Reddit несколько дней назад поделился в социальной сети любопытной историей, которая привлекла внимание многих людей.

Мужчина рассказал, как он поссорился со своей родней из-за рождественского сюрприза. Близкие автора поста пробрались к его дому, чтобы поздравить юзера с Рождеством. На улице они принялись громко шуметь, что и стало причиной ссоры.

Поступок семьи сильно разозлил мужчину, ведь в доме спал новорожденный ребенок, а громкие родственники едва его не разбудили. Кроме того, незадолго до Рождества мужчина предупредил мать и других родственников, что не будет отмечать с ними праздник, потому что сильно устал и хочет провести больше времени с сыном.

Пост привлек внимание юзеров и быстро вызвал бурное обсуждение в комментариях, при этом многие поддержали молодого человека.-0-