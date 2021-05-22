Невероятная удача: парень не пострадал, когда на его машину упало дерево

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похоже, что мужчина из США обладает огромной удачей, ведь как иначе объяснить произошедшее с ним. Внимание на историю обратило издание LadBible.

Случай невероятного везения приключился с 37-летним американцем по имени Хенри Шерами. Мужчина проживает в городке Монтгомери и однажды во время сильной грозы возвращался домой. Непогода застала его в пути, поэтому мужчина решил остановиться и переждать бурю.

У природы были свои планы, ведь в этот момент молния ударила прямо в дерево, где и стоял автомобиль американца. После яркой вспышки Хенри вылез в люк на крыше, чтобы проверить куда попала молния. Это спонтанное решение спасло ему жизнь, ведь дерево, под которым припарковался парень, упало прямо на машину.

Фото Ladbible

Ствол и ветки рухнули таким образом, что человек оказался между ними и застрял. Хенри начала звать на помощь, а через некоторое время на место прибыли спасатели. Пожарные вытащили американца из машины, а также сделали фотографию, которая быстро разлетелась по сети. Пользователей восхитила история, а также они принялись делать самые жизненные мемы с участием Хенри. -0-