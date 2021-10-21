Невероятная улыбка песика не оставила шанса юзерам сети – все смеялись до слез! (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из Франции запечатлела на видео уморительный момент, который очаровал пользователей YouTube.

Женщина записала на видео свою питомицу по кличке Титулист. Жительница Франции пояснила, что спасла животное из неблагоприятной семьи. Собачка долго привыкала к новой и любящей атмосфере в доме. С тех пор прошло уже несколько лет и недавно девушка заметила один забавный момент с участием своей любимицы. Как оказалось, песик очень рад оказаться в новом жилище, ведь теперь не может прекратить улыбаться.

Этот забавный момент девушка записала на камеру, и собака не оставила шанса юзерам. Каждый, кто смотрел ролик, смеялся до слез! Неудивительно, что видео за короткий срок собрало огромное число лайков и просмотров. -0-