Невероятно красивое и опасное стекло. Что с ним не так и где можно его найти?

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире полно удивительных вещей, которые становятся источником вдохновения для людей и помогают создавать непостижимые предметы, однако есть и те, которые могут навредить.

Одной из таких находок стало ярчайшее изумрудное стекло, которое обнаружили в американском штате Нью-Мексико. Оказывается, ранее на этом месте располагался ядерный полигон, а позже образовался огромный кратер. Здесь испытывали самое мощное и разрушительное оружие на Земле.

Уже прошло более полувека, и люди смогли оказаться на месте, где произошел ядерный взрыв. К удивлению многих, там стали находить идеальные по форме стеклянные шарики, что не поддавалось объяснению. Впрочем, позже все встало на свои места. Произошло это после воздействия колоссальных по величине давления и температуры. Причем некоторая часть исходного материала просто испарилась! Кроме того, стекло, возникшее на месте испытаний (тринитит), было полностью лишено каких-либо примесей. Этим объясняются его яркий, насыщенный цвет и удивительная прозрачность. Разумеется, туристам захотелось заполучить такой сувенир, но никто не догадывался, что он может стать причиной смерти. Эти стеклянные шарики насквозь пропитаны радиацией. Это заметили только через несколько лет, когда некоторые посетители после возвращения стали загадочным образом чахнуть, снедаемые удивительной болезнью.

Теперь бывший ядерный полигон в Нью-Мексико стал туристической достопримечательностью и здесь даже создали обзорную площадку. Впрочем, невероятно красивые и опасные шарики вывозить запрещено, а людей предупреждают о возможных последствиях.-0-

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