Невероятно милый щенок не оставил шанса юзерам сети - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Индии обожает своего щенка и постоянно записывает общение с ним на видео. Одно вечернее купание превратилось в невероятно милое видео, которым она с радостью поделилась на YouTube.

Не удивительно, что кадры стали популярны в сети, ведь миленький песик по кличке Скай не оставил шанса юзерам. На записи он лежит, укутанный в полотенце, а хозяйка целует его в лоб. Песик отвечает взаимностью, чувствуя любовь.

Девушка продолжает целовать своего любимца, который просто светится от счастья. Кадры оказались настолько милыми, что пользователи не смогли сдержать восхищения и оставили множество восторженных комментариев. -0-