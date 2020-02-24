Невероятно: Пелагея в передаче "Вечерний Ургант" спела под Rammstein и не только!

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На своей официальной страничке в Instagram Пелагея опубликовала необычное видео.

В передаче "Вечерний Ургант" ее попросили спеть под композиции Rammstein, Post Malone и Skrillex. Артистка справилась с заданием, в результате чего получились просто невероятные дуэты.

Поклонники певицы не скупились на комплименты: "Магический, завораживающий и уникальный талант!!!", "Крутая до безумия!!!!!!!", "Талантливый человек талантлив во всем! Срочно нужны такие совместные работы!!!"

Ранее мы также писали о том, что Пелагея сделала заявление о своем разводе, отметив, что ее "заказали".-0-