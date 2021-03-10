Невероятное извержение вулкана на Камчатке показали на видео

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России началось извержение вулкана Ключевская сопка. Потрясающие кадры опубликовали в Twitter.

Извержение началось накануне, что привлекло внимание зевак. Автору ролика удалось подобраться поближе, что помогло ему сделать невероятные кадры, больше напоминающие пейзаж с другой планеты.

На кадрах видно, как из кратера идет дым и вылетают обломки породы с лавой. Отдельно стоит отметить, что вулкан Ключевская сопка является самым высоким в Евразии - 4649 метров. -0-