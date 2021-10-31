"Невероятное преображение!": хлебницу советских времен изменили до неузнаваемости (Видео)

Девушке отдали ржавую двухъярусную хлебницу, а та подарила ей "новую жизнь".

Когда хлебница была полностью очищена, вымыта и высушена, новая владелица покрасила ее белой краской из баллончика в несколько слоев. Затем через трафарет коричневой краской сделала декоративную надпись на нижней дверце. Завершающим этапом модернизации стало изготовление новых деревянных ручек.

Пользователи сети были поражены такому преображению старой вещи. Видео собрало более миллиона просмотров и 16 тысяч лайков. Подписчики канала оценили трудоемкую работу автора ролика и оставили сотни хвалебных комментариев: "У одних людей вещи превращаются в мусор, а у других людей мусор превращается в вещи", "Я восхищаюсь такими людьми! Молодец!", "Уважаю людей "рукастых!", "Поддерживаю ваши идеи по использованию старых и ненужных вещей. И ресурсы земли сохраним, и мусора меньше", "Уважаю людей, которые могут создать красоту своими руками", "Мои аплодисменты за терпение и труд", "Невероятное преображение!"