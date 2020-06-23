Невероятные облака попали на камеру и стали предвестниками непогоды - фото

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Ирака выложил в Twitter кадры, которые восхитили и ужаснули многих, об этом пишет World of Buzz.

Молодому человеку удалось запечатлеть в небе над Эль-Амадии невероятные облака, которые свисают как гроздья. Пост быстро стал вирусным, а многие юзеры отметили, что небо стало похоже на пористый шоколад.

Восхищению не было предела, пока в комментарии не попали специалисты. Они просветили людей и рассказали, что такие облака хоть и выглядят великолепно, однако являются предвестником серьезной непогоды.

Оказалось, что обычные облака состоят из теплого воздуха и воды, однако "пористое небо" - это смесь холодного воздуха и льда, которые стремятся к земле. Из-за этого образуются тропические циклоны, которые могут превратиться в тайфуны, ураганы и смерчи. Впрочем, восхищения от уникального природного явления это не убавило.-0-