Невероятный баланс: мужчина из России впечатлил сеть своими навыками (Видео)

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из России опубликовал на YouTube свежий ролик, который впечатлил огромное число юзеров.

Россиянин часто занимается в спортзале и уже достиг определенных навыков, которые и продемонстрировал в ролике. Для этого мужчина встал на доску, где необходимо удерживать равновесие. Уже одного этого хватило бы, но спортсмен решил пойти дальше и усложнил задачу, чтобы достичь невероятного баланса.

Для максимального эффекта мужчина закинул себе на плечи штангу с внушительным весом, что просто привело в восторг юзеров сети. В таком положении мужчина сделал еще несколько приседаний, что окончательно впечатлило пользователей. Неудивительно, что кадры за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-