Невероятный прыжок рыси удивил пользователей сети – видео

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительные кадры удалось запечатлеть местным жителям из США.

Авторы ролика отправились на местную реку, чтобы попытаться словить несколько голубых крабов. В какой-то момент к старой плотине неподалеку вышла дикая рысь.

Американец подумал, что животное не сможет преодолеть препятствие и упадет в воду, поэтому стал снимать видео, однако он заблуждался. Одним грациозным прыжком рысь смогла преодолеть расстояние в несколько метров, чем удивила не только авторов видео, но миллионы пользователей сети.

Юзеры впечатлились прыжком, оставив под роликом множество восторженных комментариев и посмотрев кадры более 2,7 миллионов раз.-0-