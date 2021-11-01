Невероятный сценический образ Нади Дорофеевой очаровал Instagram (Видео)

Надя Дорофеева. Фото из Instagram
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Надя Дорофеева представила в Instagram Новый пост, который не оставил равнодушными многочисленных поклонников звезды.
Знаменитость опубликовала видео с недавнего концерта, где поразила многих не только своим талантом, но и невероятным сценическим образом. Надя Дорофеева для выхода на сцену примерила потрясающий черно-красный латексный костюм. Штаны клеш и открытый топ подчеркнули красоту звезды, что не осталось без внимания поклонников.
За короткое время в комментариях под записью в Instagram появилась масса восторженных отзывов, а сам ролик быстро посмотрели огромное число раз. -0-