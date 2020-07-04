Невероятный восход солнца записали на видео в США

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действительно восхитительные кадры удалось запечатлеть девушке из США.

Ошеломляющий вид попал в объектив камеры ранним октябрьским утром. Кадры были сделаны еще в 2018 году, однако поделиться с пользователями сети автор решил только сейчас.

Это и не удивительно, ведь невероятный восход солнца приковывает к себе внимание и даже кажется, что все это результат компьютерной графики. Разумеется, это не так. Девушка запечатлела невообразимый восход солнца по пути на работу, а пользователи сети по достоинству оценили невероятное явление природы.