Невеста была очень недовольна нарядом, пока ей не посоветовали сделать один трюк (Фото)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие знают, что заказ одежды в интернете - это лотерея, которая может закончиться очень забавно, но причиной недовольства одной девушки из Facebook стала ее же невнимательность. Об этом пишет Mirror.

Будущая невеста написала в социальной сети, что готовится к торжественному событию и заказала в сети главный белоснежный наряд. Когда он пришел по почте, то девушке натерпелось его примерить, однако все оказалось гораздо хуже, чем на снимке в магазине.

Фото Mirror

Разумеется, такой расклад не устроил невесту и она принялась писать в магазин гневный отзыв о наряде. В ответ на ее обращение женщина получила совсем неожиданную просьбу. Ей посоветовали сделать один трюк: "Привет, вы надели платье наизнанку, пожалуйста, наденьте его правильно". Не стоит упоминать, какого цвета стало лицо девушки в этот момент, а многие юзеры попросили девушку показать себя в наряде с правильной стороны. -0-