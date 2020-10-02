Невеста переживала за племянника, в ответ на что получила снимок, прославивший малыша

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свадьба всегда радостное и торжественное событие для многих взрослых, однако маленьким детям сие мероприятие мало приносит удовольствия.

Ребятне запрещают шуметь, бегать и приходиться выслушивать долгие тосты. Из-за всего этого невеста стала переживать за своего маленького племянника. Девушка поинтересовалась у сестры, как там мальчик, но в ответ получила фотографию, которая быстро прославила парня на Reddit.

Невесту интересовало, что делает малыш, но как оказалось, он хорошо проводит время и наводит шорох на празднике. На снимке был запечатлен момент, как племянник сидит за столом в полутемном помещении среди винных бочек. Малыш одет согласно торжеству, но один элемент его образа многих юзеров развеселил и стал предметом многочисленных шуток.

Фото Reddit

Черные брюки, белая рубашка и хоккейная маска, очень напоминающая атрибутику из фильмов ужасов - вот наряд племянника для свадьбы. Разумеется, пользователи принялись шутить, а пост собрал около 110 тысяч лайков. -0-