Невеста Роналду похвасталась своей фигурой в обтягивающем наряде

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил юзеров.

Девушка по имени Джорджина Родригес позирует перед камерой на борту белоснежной яхты в светлой косынке. По всей видимости, невесту Роналду запечатлели в тот момент, когда она занималась йогой, поэтому в кадре звезда хвастается своей стройной фигурой в обтягивающем наряде для занятий.

Разумеется, пост привлек внимание фолловеров, которые не смогли сдержать восхищения красотой Родригес. Они оставили под постом невесты Роналду множество лайков и массу восхищенных комментариев. -0-