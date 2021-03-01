Невеста Роналду порадовала поклонников фотографий в черном бикини

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранница португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес восхитила сеть, когда появилась на обложке журнала в очень соблазнительном виде. Кадр разместили в Instagram.

27-летняя девушка приняла участие в недавней фотосессии, один снимок из которой оказался на обложке модного журнала. Джорджина позировала перед камерой в пикантном виде, примерив лишь черное бикини. Знаменитость порадовала поклонников соблазнительным видом.

Наряд выгодно подчеркнул красоту невесты Роналду, что, несомненно, заметили поклонники. Юзеры в Instagram оставили массу восхищенных комментариев, а сам пост быстро собрал почти два миллиона лайков. -0-