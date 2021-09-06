Невеста Роналду стала звездой красной дорожки, превратившись в точную копию Моники Беллуччи

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная модель и невеста знаменитого футболиста Криштиану Роналду недавно побывала на венецианском кинофестивале, а позже в Instagram разместила несколько снимков.

Для выхода на красную дорожку Джорджина Родригес выбрала утонченный и привлекательный наряд, который очаровал всех. Звезда примерила черный брючный костюм со смелым декольте, а также драгоценное колье. Завершил образ пиджак, накинутый на плечи. Образ получился прекрасным и невеста Роналду стала главной звездой красной дорожки.

Впрочем, чуть позже фолловеры модели заметили одну особенность. Родригес на новых снимках стала точной копией Моники Беллуччи, но только с более короткой стрижкой. С другой стороны, этот факт только добавил популярности записи в Instagram, которая быстро собрала миллионы лайков. -0-